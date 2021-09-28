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الأهلي يهزم الغابة وديًا بسباعية نظيفة

الثلاثاء 28/سبتمبر/2021 - 06:35 م
الاهلي
الاهلي
علي نبوي

 

فاز الأهلي وديًا على ضيفه الغابة أحد أندية الدرجة الثالثة بنتيجة 7-0 في المباراة التي جرت على استاد مختار التتش بمقر الجزيرة ضمن استعدادات الفريق الأحمر لمواجهة جيندارميري ناشونال بطل النجر في الدور الثاني من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

 

سيطر الأهلي على مجريات الشوط الأول ونجح خلاه في تسجيل ستة أهداف دفعة واحدة عن طريق كلًا من حسام حسن وأحمد حمدي عبد القادر ومحمد محمود ومحمد هاني وكريم فؤاد وزياد طارق.

 

 

وفي الشوط الثاني دفع بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي بعدد من اللاعبين الشباب حيث واصل الفريق الأحمر سيطرته على مجريات اللقاء وأهدر لاعبوه فرص عديدة للتسجيل، ليحصل صالح نصر على ركلة جزاء قبل النهاية بدقيقتين ترجمها رامي ربيعة إلى هدف سابع وينتهي اللقاء بفوز الأهلي 7-0.

 

ولم يُشارك في المباراة لاعبو الأهلي الدوليون بسبب ارتباطهم بمعسكر منتخب مصر بالإضافة لعدد من اللاعبين المصابين محمود كهربا وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات وياسر إبراهيم.

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