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كومان يكشف موقفه من إشراك فاتي أساسيا ضد بنفيكا

الثلاثاء 28/سبتمبر/2021 - 06:35 م
فاتي
فاتي
وكالات

 

كشف رونالد كومان مدرب برشلونة أنه سيتعامل بحذر مع حالة المهاجم الواعد أنسو فاتي، وسيفكر مليا قبل الدفع به أساسيا خارج الديار أمام بنفيكا يوم الأربعاء، خاصة بعد عودة اللاعب من الإصابة رغم أن النادي يرغب في إعادة حملته في دوري أبطال أوروبا للطريق الصحيح.

 

وخسر برشلونة 3-صفر على أرضه أمام بايرن ميونيخ في مستهل مشواره بدور المجموعات وتعادل في مباراتيه التاليتين في الدوري الإسباني مع غرناطة وقادش قبل أن يستعيد مستواه بالفوز 3-صفر على ملعبه أمام ليفانتي يوم الأحد.

 

ونزل فاتي بديلا ليسجل الهدف الأخير أمام ليفانتي بعد غيابه لأكثر من عشرة أشهر بسبب إصابة في الركبة خضع خلالها لأربع عمليات جراحية.

 

وزادت عودته الآمال في استعادة حظوظ النادي بعد بداية سيئة للموسم عقب رحيل ليونيل ميسي.

 

لكن كومان قال إنه ينبغي التعامل بحذر مع حالة اللاعب الشاب البالغ عمره "18 عاما" الذي ورث قميص ميسي رقم 10 وهو أصغر هداف سنا لبرشلونة في الدوري.

 

وقال كومان في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء: كان متعبا جدا، يوم الاثنين، خاصة بعد غيابه لهذه الفترة الطويلة لكن معنوياته ارتفعت للغاية بعد أن سجل هدفا أمام عائلته في المدرجات. تدرب جيدا معنا وسنحاول منحه المزيد من حساسية المباريات لكني لن أكشف عن الدقائق التي سأمنحها له للعب حيث يتوقف الأمر على حالته البدنية وقتها.

 

وتعادل بنفيكا، الذي فاز بكل المباريات السبع التي خاضها في دوري الأضواء البرتغالي، مع دينامو كييف بدون أهداف في مباراته الأولى بدوري الأبطال.

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