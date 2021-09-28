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كريم عفيفي وخطيبته أمل خطاب في المحكمة! (خاص)

الثلاثاء 28/سبتمبر/2021 - 07:31 م
كريم عفيفي وأمل خطاب
كريم عفيفي وأمل خطاب
يارا عادل
كشفت الفنانة الشابة أمل خطاب، عن دورها في فيلمها الجديد "المحكمة" والذي من المقرر طرحه خلال الأشهر المقبلة بدور العرض السينمائية بداخل وخارج مصر.

وقالت أمل خطاب، خلال تصريحات خاصة للفجر الفني، إنها تجسد شخصية "رشا" والذي تقوم بدور خطيبة النجم كريم عفيفي، خلال أحداث فيلم المحكمة.

وأشارت "خطاب" أن معظم مشاهدها بالعمل تدور مع النجمة سلوى عثمان وصلاح عبد الله وعلاء زينهم وإيمان السيد، مؤكدة بأن دورها بالعمل سيكون مفاجأة للجميع.

وأعربت أمل خطاب، عن سعادتها البالغة بالإنضمام لفيلم "المحكمة"، مشيرة إلى أن ما جذبها للمشاركة بالفيلم سيناريو الفيلم الهائل الذي يضم العديد من المفاجآت والتحولات.


ولفتت "خطاب " أنها ستشارك خلال الفترة المقبلة في حكاية جديدة من حكايات مسلسل "ألا أنا".


والجدير بالذكر أن أخر أعمال أمل خطاب، مشاركتها في مسلسل "كله بالحب" والذي عرض في الماراثون الرمضاني الماضي ومن بطولة النجمة زينة وأحمد السعدني ومصطفى درويش وريم البارودي وصابرين وهالة فاخر ومن تأليف أحمد الشخيبي، وإخراج عصام عبد الحميد.


ويعد فيلم "المحكمة" من بطولة النجمة غادة عادل وجميلة عوض وفتحي عبد الوهاب ومحمود عبد المغني وصلاح عبد الله ونجلاء بدر وأحمد خالد صالح وكريم عفيفي وأحمد داش ومايان السيد وعارفة عبد الرسول وعيد سليمان وأخرون من النجوم، ومن تأليف أحمد عبد الله وإنتاج أحمد السبكي وإخراج محمد أمين.



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