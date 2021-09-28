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حماقي أول فنان عربي يخوض تجربة تقديم أغانيه وحفلاته في لعبة "Fortnite"

الثلاثاء 28/سبتمبر/2021 - 08:01 م
حماقي
حماقي
يارا أحمد

وقع الإختيار على الميجا ستار محمد حماقي،  كأول فنان عربي يتم عرض أغانيه وحفلاته في قائمة Fortnite Soundwave الجديدة - احتفالاً بالموسيقى والفنانين من جميع أنحاء العالم ، داخل لعبة "فورتي نايت"  Fortnite الشهيرة عالميا في تجربة جديدة اكثرا ابداعا وتطورا لجلب فئات جماهيرية جديدة تضاف لملايين المتابعين له حول العالم.

ومن المقرر أن يعرض حفل حماقي داخل قائمة Soundwave ب "فورتي نايت" لمدة 48 ساعة يوم الجمعة 1 أكتوبر في تمام الساعة 2 مساءً بالتوقيت الشرقي (8 مساءً بمصر) .

ويفتتح حماقي تجربته الغنائية العالمية بقائمة Soundwave باغنيته الجديد "ليلة العمر" ومن المقرر إعادة العرض التفاعلي لحماقي بدون توقف لمدة 48 ساعة  علي "فورتي نايت" لتمكين أي شخص من القفز مع أصدقائه طوال عطلة نهاية الأسبوع.

وللانضمام للحفل، يمكن للمعجبين الدخول إلى قائمة التشغيل داخل اللعبة بعنوان "HAMAKI’S MUSICAL SHOW".

ومن المقرر إطلاق ألبوم "يا فاتني" بالكامل يوم ٦ أكتوبر المقبل بناء على بوست كتبه حماقي علي صفحته الرسمية ب "فيس بوك"  وسيكون متاحًا على جميع منصات الموسيقى الرقمية العالمية والإقليمية.

تجربة حماقي مع Fortnite بين أفضل ما في الموسيقى والألعاب لخلق أسواق لفئات جماهيرية جديدة تواكب التطور العصري للتكنولوجيا.

ويعد حماقي أول فنان عربي على الإطلاق يقدم عروضه في "فورتي نايت" التي يتشوق لها عدد كبير من متابعيه حول العالم.

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