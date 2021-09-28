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مدرب مفاجىء مرشح لخلافة كومان في برشلونة

الثلاثاء 28/سبتمبر/2021 - 07:26 م
كومان
كومان
ريهام عبد المحسن

كشفت وسائل إعلام إسبانية أن الحديث مازال مستمرا عن مستقبل الهولندي رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة الإسباني وذلك بسبب نتائج الفريق في الموسم الحالي في الدوري الإسباني.

وأفاد برنامج الشيرنجيتو الإسباني بأن العديد من الاسماء ارتبطت بخلافة كومان في النادي الكتالوني على رأسها تشافي هرنانديز وربورتو مارتينيز وتين هاج ومارسيلو بيلسا وألبرت كابيلاس.

وأكد البرنامج الإسباني أن مارسيلينو جارسيا تورال المدير الفني أتلتيك بيلباو الإسباني  اقتحم قائمة اهتمامات برشلونة من أجل خلافة كومان.

وأشار البرنامج الإسباني إلى أن عقد مارسيلينو مع أتلتيك بيلباو ينتهي عقب نهاية الموسم الحالي علماً بأن أتلتيك بيلباو قام بتعيينه كمدير فني للفريق في يناير 2021.

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