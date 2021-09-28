الأهلي يكافئ "القناص" بعد تألقه في الفترة الأخيرة

وافقت لجنة التخطيط بالأهلي برئاسة محسن صالح، على تعديل عقد محمد شريف لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلال الفترة القادمة.

تخطيط الأهلي توافق على تعديل عقد مهاجم الفريق

وكان الأهلي قد أجرى تعديلا على عقد اللاعب خلال الأشهر الأخيرة، واستقرت على تعديله مجددا بعد تألق شريف بشكل لافت في الموسم الماضي.

ومن المفترض أن يحصل شريف على 6 مليون جنيه في الموسم المقبل، وهو المبلغ الذي حددته لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الحرس الوطني بطل النيجر في المباراة المقرر لها 16 أكتوبر المقبل في ذهاب دور ال32 بدوري أيطال أفريقيا.