Advertisements

الأهلي يكافئ "القناص" بعد تألقه في الفترة الأخيرة

الثلاثاء 28/سبتمبر/2021 - 07:28 م
الاهلي
الاهلي
أشرف عبد الناصر

 

وافقت لجنة التخطيط بالأهلي برئاسة محسن صالح، على تعديل عقد محمد شريف لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلال الفترة القادمة.

 

تخطيط الأهلي توافق على تعديل عقد مهاجم الفريق

 

وكان الأهلي قد أجرى تعديلا على عقد اللاعب خلال الأشهر الأخيرة، واستقرت على تعديله مجددا بعد تألق شريف بشكل لافت في الموسم الماضي.

 

ومن المفترض أن يحصل شريف على 6 مليون جنيه في الموسم المقبل، وهو المبلغ الذي حددته لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح.

 

 

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الحرس الوطني بطل النيجر في المباراة المقرر لها 16 أكتوبر المقبل في ذهاب دور ال32 بدوري أيطال أفريقيا.

الكلمات المفتاحية

كورة رياضة الفجر الاهلي أخبار الاهلي

أخبار تهمك

عاجل.. قناة مفتوحة على النايل سات تنقل مباراة مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان اليوم

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يقترب من حسم صفقة الساحر

منذ ساعتين و 48 دقيقة

مفاجآت نارية.. الخطيب يستقر على قائمته في انتخابات الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

رسالة هامة من وزير التعليم لطلاب الثانوية العامة والشهادة الإعدادية

منذ ساعتين و 6 دقيقة

عاجل.. فيوتشر إف سي يخطف صفقة جديدة من الأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

موسيماني يطلب صفقة جديدة في الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

مدرب مفاجىء مرشح لخلافة كومان في برشلونة

منذ أقل من ساعة

بيراميدز يحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 14 ساعة

مفاجأة كبرى بشأن تجديد عقد بن شرقي مع الزمالك

منذ ساعتين و 19 دقيقة

تشكيل ريال مدريد الرسمي ضد شيريف في دوري أبطال أوروبا

منذ 34 دقيقة

عاجل- تشكيل موقعة باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي بدوري الأبطال

منذ 38 دقيقة

أزمة كبرى تهدد عودة مصطفى محمد للزمالك في الميركاتو الصيفي

منذ ساعة و 15 دقيقة

الأهلي يقترب من حسم صفقة الأخطبوط

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يهزم الغابة وديًا بسباعية نظيفة

منذ أقل من ساعتين

طلب مفاجئ من موسيماني في الأهلي

منذ ثلث ساعة

الخطيب يرشح صفقة مميزة لموسيماني

منذ حوالي 11 ساعة

موضوعات متعلقة

الأهلي يُقرر تعديل عقد السولية

بعد تألقه.. الأهلي يتخذ قرارا جديدا بشأن محمد شريف

عبدالحفيظ يعقد جلسة مع مهاجم الأهلي عقب العودة من النيجر

لجنة التخطيط لنجم الأهلي: "ممنوع الرحيل

الأهلي يكافئ "المقاتل" بعد تألقه في الفترة الأخيرة

الأهلي يدرس تعديل عقد أكرم توفيق

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
06:01 م

مفاجأة كبرى بشأن تجديد عقد بن شرقي مع الزمالك

تشكيل ريال مدريد الرسمي ضد شيريف في دوري أبطال أوروبا

07:46 م

رسالة هامة من وزير التعليم لطلاب الثانوية العامة والشهادة الإعدادية

06:13 م

عاجل.. فيوتشر إف سي يخطف صفقة جديدة من الأهلي

12:54 ص

الخطيب يرشح صفقة مميزة لموسيماني

09:00 ص

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements