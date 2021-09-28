"التنمية المحلية" تكشف تفاصيل تطبيق مواعيد العمل الشتوية



وأشار "قاسم"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الثلاثاء، إلى أن المطاعم والكافيهات والبازارات ستبدا العمل من 5 صباحا و12 مساءا، على أن تزيد مواعيد العمل ساعة يومي الخميس والجمعة وأيام الإجازات الرسمية والأعياد.



ولفت إلى أن خدمة التوصيل ستعمل على مدار 24 بشكل طبيعي، منوها بأن الورش والمحلات الحرفية داخل الكتل السكنية ستعمل من 8 صباحا وحتى 6 مساءا، ويستثنى من هذا القرار الأفران، والصيدليات ومحلات الجملة، ونحلات بيع الخضروات والفواكه.



ونوه بأنه اعتبارا من بدء تطبيق مواعيد العمل الصيفية والشتوية في ديسمبر 2020 تم غلق 126 ألف محل، و118 ألف مقهى، 97 ألف مركز درس خصوصي، و26 ألف مطعم.



كشف الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، تفاصيل تطبيق مواعيد العمل وفقا للتوقيت الشتوية، قائلا إن المولات ستبدأ العمل من 7 صباحا وحتى 10 مساءا.