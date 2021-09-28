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محمد محمود عبد العزيز لدنيا سمير غانم أنا مقدر النظرة دي تماماً

الثلاثاء 28/سبتمبر/2021 - 08:42 م
محمد محمود عبدالعزيز
محمد محمود عبدالعزيز
منار أشرف داود

قدم الممثل محمد محمود عبد العزيز نصيحة لدنيا سمير غانم عبر موقع التواصل الاجتماعي الخاص "فيس بوك"


قائلًا:"أنا مقدر النظرة دى تمامًا وفاهمها جدا جدا وكان نفسى أكون إيجابي واقولك تعملى ايه عشان تعدى المرحلة دى... بس للأسف انا اصلا مش عارف أعديها لحد دلوقتى".



وتابع:" لكن النصيحة الوحيدة هى الصبر واننا نحاول نعمل اللى يفيدهم ويوصلهم لحد ما نقابلهم تانى ان شاء الله"
.
وأضاف:" أسألكم الفاتحه والدعاء لابويا وللنجم سمير غانم والنجمه دلال عبدالعزيز ولكل من رحلوا عنا"


والجدير بالذكر أن أعلن الفنان محمد محمود عبد العزيز خطبته على فتاة من خارج الوسط الفنى، وشارك محمد محمود عبد العزيز جمهوره بفيديو من حفل خطوبته وسط احتفاله بعيد ميلاده، عبر حسابه على إنستجرام.


وكتب على الفيديو قائلا: "خطيبتى عملتلى مفاجأة عشان عيد ميلادى وبرغم إننا متفقين من أول يوم إننا مش هانفاجئ بعض بأى حاجة بس هى كانت عايزة تفرحنى بأى طريقة وجمعتلى أصحابى وحبايبى اللى بجد عايز أشكرهم جدا واحد واحد وواحدة واحدة بجد مش عارف أقولكم ولا اشرحلكم وجودكم فرحنى إزاى ووالله ما كنت عايزكم تروحوا".

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