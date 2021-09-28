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"الزراعة": مصر فقدت الكثير من الأراضي بسبب التعديات

الثلاثاء 28/سبتمبر/2021 - 07:30 م
أرشيفية
أرشيفية
داليا الحسين
قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن مصر فقدت جزء كبير من الرقعة الزراعية بسبب التعديات على الأراضي الزراعية، ولكن في الفترة الأخيرة بدأ الاهتمام بتعظيم الاستفادة من الأراضي الموجودة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي، ببرنامج "صالة التحرير، "المذاع على قناة" صدى البلد" أنه يجرى منع التعديات وإزالتها منذ المهد، مشيرا إلى أنه جرى التنسيق منذ الأمس مع مديري الإدارة ورفع درجة الاستعداد القصوى، لمنع أي حالة تعد على الأراضي الزراعية، والتعامل معها فورا.

وأوضح أنه حال رصد أي تعد يتم تحويل المتسببين إلى النيابة العسكرية وفقا للقانون، مؤكدا أن الأرض ثروة قومية تمس المواطن المصري، والرقعة الزراعية مهما كانت ملكية خاصة فهي في الأساس تعتبر أمن قومي في توفير الغذاء، لا يتم السماح بالتعدي عليها بأي شكل من الأشكال.

الكلمات المفتاحية

الزراعة التعديات

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