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"الأرصاد" تزف بشرى سارة عن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

الثلاثاء 28/سبتمبر/2021 - 07:31 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد، حالة الطقس المتوقعة على محافظات الجمهورية، بداية من غدًا الأربعاء، وحتى يوم الاثنين 4 أكتوبر المقبل.

ونستعرض تفاصيل حالة الطقس، بحسب ما أعلنتها هيئة الأرصاد الجوية، في بيان رسمي عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، في التالي: 

حالة الطقس نهارًا:

طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري. مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية.
شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

حالة الطقس ليلًا:

مائل للبرودة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

الظواهر الجوية:

تكون الشبورة المائية في الصباح الباكر حتى الساعة السابعة صباحًا تقريبًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

تنشط الرياح على بعض المناطق على فترات متقطعة مما يزيد الإحساس بانخفاض درجات الحرارة ليلًا.
"الأرصاد" تزف بشرى سارة عن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة
"الأرصاد" تزف بشرى سارة عن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

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