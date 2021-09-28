جمال شعبان: انتشار السكتة القلبية من علامات الساعة

قال الدكتورة جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، إن الموت المفاجئ من علامات الساعة، وكان الرسول عليه الصلاة والسلام دائمًا ما يستعيذ من موت المفاجئ، خاصة انه يكون صادم،



وتابع "شعبان"، خلال مداخلة مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن الموت الفاجئة بعد أقل من 35 عامًا يكون نتيجة اختلال في عضلة القلب، أو الإصابة بالسمنة المفرطة أو التدخين والترامادول أو المكملات الغذائية.



ولفت إلى ان علم الموت المفاجئ او السكتة القلبية حديث جدًا، ومصر قطعت شوطًا كبيرًا في هذا المجال، مشيرًا إلى ان مصر تمتلك أطباء بارعين في مجال طب القلب، على رأسهم الدكتور مجدي يعقوب.

