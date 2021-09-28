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شاهد.. تعليق "الزراعة" على واقعة القرود الهاربة في حدائق الأهرام

الثلاثاء 28/سبتمبر/2021 - 07:35 م
قرود هاربة
قرود هاربة
داليا الحسين
علق الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، على واقعة القرود الهاربة في حدائق الأهرام قائلًا: "يتم التنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة في ذلك الشأن، للحفاظ على راحة وسلامة المواطنين".

وأوضح، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي، ببرنامج "صالة التحرير، "المذاع على قناة" صدى البلد"/ أنه سيتم التواصل مع المسئولين عن حدائق الحيوان لاتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة.

وفي وقت سابق، قال محمد فاروق، مدير حدائق الحيوان بالجيزة، إن القرود الهاربة في منطقة حدائق الأهرام منذ أغسطس الماضي لا تخص حدائق الحيوان، وهي ملك لأشخاص وقام بإطلاقها لعدم السيطرة عليها، وجرى اصطياد إحداها من قبل وآخر الأسبوع الماضي بمنطقة ميت عقبة بجوار نادي الترسانة عقب تقديم المواطنين لبلاغات.

وأضاف فاروق، "، أن سلوك المواطنين في شراء القرود صغيرة وعدم السيطرة عليها وقيام الآخرين بتقديم الطعام للقرود الهاربة سبب اختفائها بالأشجار، مشيرا إلى أن أصحاب محلات بيع الحيوانات مسيطرة على القرود لديها ولا يمكنها الهرب.

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قرود هاربة حدائق الاهرام الفجر الزراعة

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