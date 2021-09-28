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هبة قطب تكشف حقيقة تأثير كورونا على القدرة الجنسية

الثلاثاء 28/سبتمبر/2021 - 07:35 م
الدكتورة هبة قطب
الدكتورة هبة قطب
كساب أحمد
قالت الدكتورة هبة قطب، استشاري الطب الجنسي والعلاقات الجنسية، إنه لا يوجد بحث علمي يؤكد تأثير كورونا بعد التعافي على الحياة الجنسية بشكل مباشر، ولكن تتأثر الحياة الجنسية بسبب أن كورونا تؤدي إلى بعض التجلطات.

وتابعت "قطب"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن القلب يتأثر بشكل سلبي بصورة كبيرة بسبب الإصابة بكورونا، وهذا قد يؤثر بشكل مباشر على العلاقة الجنسية.

وأشارت، إلى أن أي تأثير على القلب قد يؤدي إلى التأثير على كافة أجهزة الجسم، مضيفة أنه لا توجد مدة زمنية لإقامة علاقة جنسية، والمدة الطبيعية هي التي ترضي الطرفيين في العلاقة.

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هبة قطب كورونا بوابة الفجر القدرة الجنسية الفجر

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