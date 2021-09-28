عقد ندوة توعوية للعاملين بوزارة التموين حول جائزة مصر للتميز الحكومي

عقدت جائزة مصر للتميز الحكومي ندوة توعوية لقيادات وعاملي وزارة التموين والتجارة الداخلية والجهات التابعة حول مراحل عمليات الجائزة ومنظومة التميز الحكومي وذلك بمقر وزارة التموين والتجارة الداخلية.





يأتي تنظيم الندوة في إطار جهود الدولة لنشر ثقافة التميز والتطوير المؤسسي وحرص جائزة مصر للتميز الحكومي على إحداث نقلة نوعية في الأداء المؤسسي وترسيخ مبادئ وقيم التميز في قطاعات الدولة خلال رحلتها نحو التميز الحكومي بهدف تحسين جودة حياة المواطن وتعزيز ريادة وتنافسية الدولة المصرية بما يتفق مع رؤية مصر 2030.





واستعرضت سهى سعيد المدير التنفيذي للجائزة أبعاد ومحاور رؤية مصر 2030 والتي تتسق مع رؤية ورسالة وأهداف الجائزة فضلا عن القيم التي تحكم عمليات الجائزة من شفافية وتعاون وإتقان وإضافة قيمة بكافة السبل الممكنة لضمان تلبية احتياجات وتوقعات كل المعنيين.





وأشارت إلى فئات الجائزة المختلفة ومراحل تنفيذ أعمال الدورة الثانية من الجائزة ومحاور ومعايير منظومة التميز الحكومي كما ألقت الضوء على بعض النماذج الناجحة للمؤسسات والأفراد في القطاع الحكومي من الفائزين في الدورة الأولى والإشادة بمشاركة وزارة التموين في الدورة الحالية ليتأهل مرشحوها في عدد من فئات الجائزة إلى التصفيات النهائية.





وأوضحت سعيد أن إنجازات الدورة الثانية للجائزة شملت 19 فئة تقدم لها أكثر من 2000 طلب ترشح فيما تم استحداث 4 فئات جديدة شملت أفضل موظف حكومي وأفضل فريق عمل وأفضل مكتب صحة وأفضل مكتب تموين.





وأكدت أن الدورة الثانية شهدت تحولا إلكترونيا بنسبة 100% لكل عمليات تقديم الطلبات والتقييم مما ساهم في تقليل نسبة الاستبعادات لـ14% بدلا من 39% في الدورة الأولى كما شارك في التقييم خبراء من مصر والإمارات والأردن وجنسيات أخرى وتمت عملية التحكيم من خلال لجنة مستقلة من الإمارات.



