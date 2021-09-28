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خبيرة تغذية: الطفل مريض السمنة متأخر دراسيًا ودرجة استيعابه أقل (فيديو)

الثلاثاء 28/سبتمبر/2021 - 07:39 م
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
كساب أحمد
قالت الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة التغذية العلاجية، إن الطفل مريض السمنة متأخر دراسيًا، ودرجة استيعابه أقل من الطفل العادي، كما أن السمنة تعرض الطفل للتنمر، وهذا قد يؤثر عليه من الناحية النفسية.

وشددت "سهيل"، خلال حوارها مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج "ست الستات"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، على ضرورة العمل على نشر الوعي بخطورة مرض السمنة، خاصة بين الأمهات، للعمل على وقاية أطفالهم من هذا المرض الذي له تبعات كثيرة، خاصة مع تقدم العمر، حيث أن مريض السمنة يعد أرض خصبة للإصابة بالكثير من الأمراض.

ولفتت إلى ضرورة أن تحتوي وجبة الطفل على الخضروات، والسلطة والفواكه، والابتعاد عن المياه الغازية، والوجبات السريعة التي تحتوي على قدر كبير من السعرات الحرارية.

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خبيرة تغذية علاجية امراض السمنة التغذية الصحيحة اخبار مصر

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