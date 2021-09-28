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جزاءات قاسية.. "الري" تكشف عقوبات المتعدي على نهر النيل (فيديو)

الثلاثاء 28/سبتمبر/2021 - 07:42 م
أرشيفية
أرشيفية
داليا الحسين
قال المهندس محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، إنه هناك 120 ألف تعدي على نهر النيل، وتم إجراء 64 ألف إزالة لتعديات على نهر النيل، لافتا إلى أنه تم إطلاق حملة إنقاذ النيل خلال عام 2015.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه بناء على توجيهات الرئيس السيسي، سيتم تكثيف العمل خلال الـ 6 أشهر المقبلة لإزالة التعديات على نهر النيل وكافة المجاري المائية، متابعا: "طالما توجد رغبة سياسية قوية في إنهاء التعديات فإنه سيتم القضاء عليها نهائيًا خلال المدة المحددة وهي 6 أشهر".

واستطرد المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، أن أخطر أشكال التعديات هي ردم المجرى المائي لأنه يمثل تهديدا كبيرا ويتسبب في ضرر لعشرات الملايين لأنها تعطل جريان المياه، مؤكدًا أن هذا تصرف غير مسئول، معلقا: " من قام بردم جزء من النيل، يقوم بإصلاح ما أتلفه على حسابه الخاص ومن ثم تحويله للنيابة العسكرية".

ولفت المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، إلى أن هناك مئات الآلاف من حالات الإزالة تمت لتعديات موجودة على المجاري والمصارف المائية المنتشرة على مستوى الجمهورية خلال الفترة الماضية، لافتا إلى أن عمليات إزالة التعديات تتم بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والمحافظات المعنية وكل الأجهزة التي يستدعي لها الأمر.

واكمل المهندس محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، كلامه قائلا: إن هناك قدر كبير من التعديات على فرع رشيد.

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وزارة الري تدعديات نهر النيل التعديات التعدي على النيل اخبار مصر

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