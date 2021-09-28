Advertisements

عاجل- تشكيل موقعة باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي بدوري الأبطال

الثلاثاء 28/سبتمبر/2021 - 07:42 م
باريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان
علي نبوي
أعلن الأرجنتيني مارويسيو بوتشيتشنو المدير الفني لباريس سان جيرمان، تشكيل فريقه لموقعة مانشستر سيتي في قمة مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وعاد الأرجنتيني ليونيل ميسي للظهور في تشكيل باريس سان جيرمان الأساسي بعدما تغيب عن آخر مباراتين في الدوري الفرنسي بسبب الإصابة.

تشكيل باريس سان جيرمان أمام مانشستر سيتي جاء كالتالي :- 

حراسة المرمى : دوناروما

الدفاع : أشرف حكيمي – ماركينيوس – كيمبيمبي – نونو مينديز

الوسط : إدريسا غايا – هيريرا - فيراتي

الهجوم : ليونيل ميسي – نيمار – كيليان مبابي.

وكشف الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي عن تشكيل فريقه لهذه المباراة والذي جاء على النحو التالي :- 

حراسة المرمى : إيدرسون

الدفاع : والكر – روبن دياز – إيميريك لابورت - كانسيلو

الوسط : رودري – كيفين دي بروين – بيرناردو سيلفا

الهجوم : جيريليش – رحيم ستيرلينج – رياض محرز.

الكلمات المفتاحية

عاجل- تشكيل موقعة باريس سان جيرمان بدوري الأبطال الوري الفرنسي

أخبار تهمك

موسيماني يطلب صفقة جديدة في الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

مفاجأة كبرى بشأن تجديد عقد بن شرقي مع الزمالك

منذ ساعتين و 20 دقيقة

مدرب مفاجىء مرشح لخلافة كومان في برشلونة

منذ أقل من ساعة

الأهلي يقترب من حسم صفقة الساحر

منذ ساعتين و 49 دقيقة

رسالة هامة من وزير التعليم لطلاب الثانوية العامة والشهادة الإعدادية

منذ ساعتين و 8 دقيقة

بيراميدز يحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 14 ساعة

أزمة كبرى تهدد عودة مصطفى محمد للزمالك في الميركاتو الصيفي

منذ ساعة و 16 دقيقة

تشكيل ريال مدريد الرسمي ضد شيريف في دوري أبطال أوروبا

منذ 35 دقيقة

عاجل.. فيوتشر إف سي يخطف صفقة جديدة من الأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

الأهلي يقترب من حسم صفقة الأخطبوط

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل- تشكيل موقعة باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي بدوري الأبطال

منذ 39 دقيقة

عاجل.. قناة مفتوحة على النايل سات تنقل مباراة مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان اليوم

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يهزم الغابة وديًا بسباعية نظيفة

منذ أقل من ساعتين

طلب مفاجئ من موسيماني في الأهلي

منذ ثلث ساعة

الخطيب يرشح صفقة مميزة لموسيماني

منذ حوالي 11 ساعة

مفاجآت نارية.. الخطيب يستقر على قائمته في انتخابات الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

مفاجآت في تشكيل باريس لموقعة السيتي

عاجل- بوتشيتينو يعلن تشكيل سان جيرمان لمواجهة مان سيتي بدوري الأبطال

تشكيل باريس في الموسم الجديد بعد التعاقد مع ميسي

بوجود ميسي.. بوكيتينيو يستقر على تشكيل باريس سان جيرمان

تعرف على أقوي تشكيلات الفرق الأوروبية لموسم 2022

تواجد ثلاثي الرعب.. تشكيل باريس سان جيرمان الرسمي ضد كلوب بروج بدوري أبطال أوروبا

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
06:01 م

مفاجأة كبرى بشأن تجديد عقد بن شرقي مع الزمالك

تشكيل ريال مدريد الرسمي ضد شيريف في دوري أبطال أوروبا

07:46 م

رسالة هامة من وزير التعليم لطلاب الثانوية العامة والشهادة الإعدادية

06:13 م

عاجل.. فيوتشر إف سي يخطف صفقة جديدة من الأهلي

12:54 ص

الخطيب يرشح صفقة مميزة لموسيماني

09:00 ص

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements