عاجل- تشكيل موقعة باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي بدوري الأبطال

أعلن الأرجنتيني مارويسيو بوتشيتشنو المدير الفني لباريس سان جيرمان، تشكيل فريقه لموقعة مانشستر سيتي في قمة مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.





وعاد الأرجنتيني ليونيل ميسي للظهور في تشكيل باريس سان جيرمان الأساسي بعدما تغيب عن آخر مباراتين في الدوري الفرنسي بسبب الإصابة.





تشكيل باريس سان جيرمان أمام مانشستر سيتي جاء كالتالي :-





حراسة المرمى : دوناروما





الدفاع : أشرف حكيمي – ماركينيوس – كيمبيمبي – نونو مينديز





الوسط : إدريسا غايا – هيريرا - فيراتي





الهجوم : ليونيل ميسي – نيمار – كيليان مبابي.





وكشف الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي عن تشكيل فريقه لهذه المباراة والذي جاء على النحو التالي :-





حراسة المرمى : إيدرسون





الدفاع : والكر – روبن دياز – إيميريك لابورت - كانسيلو





الوسط : رودري – كيفين دي بروين – بيرناردو سيلفا





الهجوم : جيريليش – رحيم ستيرلينج – رياض محرز.