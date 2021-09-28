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عاجل.. تشكيل ميلان الرسمي ضد أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا

الثلاثاء 28/سبتمبر/2021 - 07:46 م
ميلان
ميلان
الفجر الرياضي
أعلن ستيفانو بيولي المدير الفني لفريق ميلان الإيطالي تشكيل فريقه الرسمي الذي سيواجه بعد قليل أتلتيكو مدريد الإسباني ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وجاء تشكيل ميلان على النحو التالي:- 

حراسة المرمى: مينيان

خط الدفاع: هيرنانديز - توموري - رومانيولي - كالابريا 

خط الوسط: بن ناصر - كيسي - ساليماكرس

خط الهجوم: دياز - ريبيتش - لياو 

يذكر أن الروسونيري خسر في الجولة الأولى أمام ليفربول بثلاثة أهداف مقابل هدفين فيما تعادل أتلتيكو مع بورتو البرتغالي سلبيا.

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