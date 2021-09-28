ميناء دمياط تتداول 27 سفينة حاويات وبضائع





شهد ميناء دمياط خلال ال 24 ساعة الماضية، تداول 27 سفينة حاويات وبضائع، فضلا عن تداول 4352 شاحنة.





وذكر المركز الإعلامي لهيئة الميناء، أن حركة الصادر من البضائع بلغت 16798 طنا، تشمل 10750 طن فوسفات، و3120 طن رمل، و578 طن أسمنت، و2200 طن كسب فول صويا، و150 طن مولاس، في حين بلغت حركة الوارد 41997 طنا، تشمل 14166 طن ذرة، و8265 طن قمح، و1118 طن خشب زان، و3435 طن حديد، و8825 طن خردة، و600 طن فول صويا، و4713 طن نواتج، و3655 رأس ماشية (عجول تسمين) بإجمالي وزن 875 طنا.





وبلغ إجمالي حركة الصادر من الحاويات 90 حاوية مكافئة، تشمل خضراوات وحاصلات زراعية و فواكة، يتم تصديرها إلى كل من الإمارات والجزائر والسعودية وإيطاليا وسنغافورة وهونج كونج ونيوزيلندا وإنجلترا وألمانيا ومالطا والصين وأمريكا واليونان وكرواتيا، بينما بلغ عدد الوارد من الحاويات 144 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الترانزيت 955 حاوية مكافئة.





ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام في الميناء إلى 108790 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 96521 طنا.





وغادر الميناء قطاران بحمولة إجمالية 2481 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا، و10 وحدات نهرية ( بارج ) قاطرة ومقطورة بحمولة إجمالية 2413 طن قمح متجهين الى صومعة امبابة.