خبيرة تغذية تحذر من تناول الطعام ليلاً لهذا السبب (فيديو)

شددت الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة التغذية العلاجية، على ضرورة عدم تناول الطعام بعد الساعة الثامنة مساءً، لأن الغدة الدرقية المسؤولة عن حرق الدهون لا تعمل ليلًا، وبالتالي تناول الطعام ليلًا يؤدي إلى تراكم السعرات الحرارية، وتتحول إلى دهون مما يؤدي إلى الإصابة بمرض السمنة.



وتابعت "سهيل"، خلال حوارها مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج "ست الستات"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، أن فترة الحظر وكورونا أدت لاكتساب سلوكيات جديدة وتناول الطعام ليلًا والسهر كثيرًا، وهذا أمر غير صحيح، مشددة على ضرورة تناول الطعام الذي لا يحتوي على سرعات حرارية حال الشعور بالجوع ليلًا مثل شربة الخضار، أو الفاكهة، ولكن بقدر محدود.



وأضافت أن مرض السمنة خاصة لدى البنات يؤدي إلى زيادة الإحراج، ويقلل من الخروج والمشاركة في المناسبات الاجتماعية المختلفة، وهذا ينعكس سلبًا على الناحية النفسية لمريض السمنة.



