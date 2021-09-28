Advertisements

خبيرة تغذية تحذر من تناول الطعام ليلاً لهذا السبب (فيديو)

الثلاثاء 28/سبتمبر/2021 - 07:50 م
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
كساب أحمد
شددت الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة التغذية العلاجية، على ضرورة عدم تناول الطعام بعد الساعة الثامنة مساءً، لأن الغدة الدرقية المسؤولة عن حرق الدهون لا تعمل ليلًا، وبالتالي تناول الطعام ليلًا يؤدي إلى تراكم السعرات الحرارية، وتتحول إلى دهون مما يؤدي إلى الإصابة بمرض السمنة.

وتابعت "سهيل"، خلال حوارها مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج "ست الستات"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، أن فترة الحظر وكورونا أدت لاكتساب سلوكيات جديدة وتناول الطعام ليلًا والسهر كثيرًا، وهذا أمر غير صحيح، مشددة على ضرورة تناول الطعام الذي لا يحتوي على سرعات حرارية حال الشعور بالجوع ليلًا مثل شربة الخضار، أو الفاكهة، ولكن بقدر محدود.

وأضافت أن مرض السمنة خاصة لدى البنات يؤدي إلى زيادة الإحراج، ويقلل من الخروج والمشاركة في المناسبات الاجتماعية المختلفة، وهذا ينعكس سلبًا على الناحية النفسية لمريض السمنة.

الكلمات المفتاحية

خبيرة تغذية علاجية اوقات التغذية المناسبة السمنة التغذية الصحيحة التغذية السليمة

أخبار تهمك

موسيماني يطلب صفقة جديدة في الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

تشكيل ريال مدريد الرسمي ضد شيريف في دوري أبطال أوروبا

منذ 37 دقيقة

مدرب مفاجىء مرشح لخلافة كومان في برشلونة

منذ أقل من ساعة

عاجل.. قناة مفتوحة على النايل سات تنقل مباراة مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان اليوم

منذ حوالي 5 ساعات

رسالة هامة من وزير التعليم لطلاب الثانوية العامة والشهادة الإعدادية

منذ ساعتين و 10 دقيقة

الأهلي يقترب من حسم صفقة الساحر

منذ ساعتين و 51 دقيقة

بيراميدز يحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. فيوتشر إف سي يخطف صفقة جديدة من الأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

الأهلي يهزم الغابة وديًا بسباعية نظيفة

منذ أقل من ساعتين

عاجل- تشكيل موقعة باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي بدوري الأبطال

منذ 41 دقيقة

طلب مفاجئ من موسيماني في الأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

أزمة كبرى تهدد عودة مصطفى محمد للزمالك في الميركاتو الصيفي

منذ ساعة و 18 دقيقة

مفاجآت نارية.. الخطيب يستقر على قائمته في انتخابات الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يقترب من حسم صفقة الأخطبوط

منذ حوالي 3 ساعات

الخطيب يرشح صفقة مميزة لموسيماني

منذ حوالي 11 ساعة

مفاجأة كبرى بشأن تجديد عقد بن شرقي مع الزمالك

منذ ساعتين و 22 دقيقة

موضوعات متعلقة

خبيرة تغذية تحذر من الأكل ليلاً: الغدة الدرقية الخاصة بالحرق تتوقف بعد السابعة مساءً

خبيرة تغذية تحذر من تناول الطعام بعد الساعة الثامنة مساءً

خبيرة تغذية: تناول الطعام ليلاً من أسوأ الأشياء المؤدية للسمنة

خبيرة تغذية: التوتر والمذاكرة يُسببان زيادة الوزن

خبيرة تغذية: ممنوع تناول الطعام ليلاً لهذا السبب

خبيرة تغذية: الشباب أكثر فئة معرضة لزيادة الوزن (فيديو)

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
06:01 م

مفاجأة كبرى بشأن تجديد عقد بن شرقي مع الزمالك

تشكيل ريال مدريد الرسمي ضد شيريف في دوري أبطال أوروبا

07:46 م

رسالة هامة من وزير التعليم لطلاب الثانوية العامة والشهادة الإعدادية

06:13 م

عاجل.. فيوتشر إف سي يخطف صفقة جديدة من الأهلي

12:54 ص

الخطيب يرشح صفقة مميزة لموسيماني

09:00 ص

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements