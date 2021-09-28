عاجل- صلاح يقود تشكيل ليفربول لمواجهة بورتو بدوري أبطال أوروبا

أعلن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، تشكيل فريقه لمواجهة بورتو البرتغالي ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.





وتواجد المصري محمد صلاح في تشكيل فريق ليفربول حيث جاء التشكيل على النحو التالي :-





حراسة المرمى : أليسون





الدفاع : ميلنر – ماتيب – فان دايك – روبيرتسون





الوسط : فابينهو – جونز – هيندرسون





الهجوم : ساديو ماني – محمد صلاح – دييجو جوتا.





يذكر أن حقق فريق ليفربول الفوز خلال الجولة الماضية على إي سي ميلان ليحصد أول ثلاثة نقاط في المجموعة.



