الأهلي يٌكلف الإدارة التنفيذية بالترتيب لاحتفالية نصر أكتوبر





قرر مجلس إدارة الأهلي في جلسته المفتوحة التي جرت بعد ظهر اليوم، برئاسة محمود الخطيب، تكليف الإدارة التنفيذية بالنادي بإعداد برنامج احتفالية أعضاء الأهلي بذكرى انتصار أكتوبر المجيد.





هذا وتقوم الإدارة التنفيذية بعقد عدة اجتماعات مع الإدارات المعنية للترتيب لهذه المناسبة العزيزة على كل أبناء الوطن، التي سطرت فيها القوات المسلحة المصرية تاريخًا يليق بمصر ومكانتها واستعادت كبرياء البلاد وألحقت بالعدو الهزيمة الساحقة.





وكان مجلس إدارة النادي الأهلي قد عقد اجتماعًا اليوم الثلاثاء لمناقشة عدد من الملفات الهامة بالنادي الأحمر والتي طرأت على الساحة في الفترة الماضية.



