هنا الزاهد تحصل على الإقامة الذهبية بدوله الإمارات

وجهت الفنانة هنا الزاهد رسالة لدولة الإمارات لمنحها الاقامة الذهبية وذلك عبر عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات " إنستجرام"





كتبت هنا الزاهد معلقة: "جزيل الشكر لحكومة أبو ظبي وقيادتها على منحي الاقامة الذهبية في دولة الإمارات الشقيقة،وكل التقدير لجميع المؤسسات الحكوميه وفريق العمل".





أضافت "الزاهد": "اتمني النجاح الدائم والمزيد من التقدم والإبداع".





يذكر أن هنا الزاهد تشارك حاليًا الفنان احمد حاتم بطولة مسلسل جديد بعد تعاونهما من قبل في فيلم قصه حب والغسالة