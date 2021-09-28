Advertisements
هنا الزاهد تحصل على الإقامة الذهبية بدوله الإمارات
الثلاثاء 28/سبتمبر/2021 - 08:56 م
آيه عبد العزيز
وجهت الفنانة هنا الزاهد رسالة لدولة الإمارات لمنحها الاقامة الذهبية وذلك عبر عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات " إنستجرام"
كتبت هنا الزاهد معلقة: "جزيل الشكر لحكومة أبو ظبي وقيادتها على منحي الاقامة الذهبية في دولة الإمارات الشقيقة،وكل التقدير لجميع المؤسسات الحكوميه وفريق العمل".
أضافت "الزاهد": "اتمني النجاح الدائم والمزيد من التقدم والإبداع".
يذكر أن هنا الزاهد تشارك حاليًا الفنان احمد حاتم بطولة مسلسل جديد بعد تعاونهما من قبل في فيلم قصه حب والغسالة
كتبت هنا الزاهد معلقة: "جزيل الشكر لحكومة أبو ظبي وقيادتها على منحي الاقامة الذهبية في دولة الإمارات الشقيقة،وكل التقدير لجميع المؤسسات الحكوميه وفريق العمل".
أضافت "الزاهد": "اتمني النجاح الدائم والمزيد من التقدم والإبداع".
يذكر أن هنا الزاهد تشارك حاليًا الفنان احمد حاتم بطولة مسلسل جديد بعد تعاونهما من قبل في فيلم قصه حب والغسالة