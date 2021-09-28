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هنا الزاهد تحصل على الإقامة الذهبية بدوله الإمارات

الثلاثاء 28/سبتمبر/2021 - 08:56 م
هنا الزاهد
هنا الزاهد
آيه عبد العزيز
وجهت الفنانة هنا الزاهد رسالة لدولة الإمارات لمنحها الاقامة الذهبية وذلك عبر عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات " إنستجرام"


كتبت هنا الزاهد معلقة: "جزيل الشكر لحكومة أبو ظبي وقيادتها على منحي الاقامة الذهبية في دولة الإمارات الشقيقة،وكل التقدير لجميع المؤسسات الحكوميه وفريق العمل".


أضافت "الزاهد": "اتمني النجاح الدائم والمزيد من التقدم والإبداع".


يذكر أن هنا الزاهد تشارك حاليًا الفنان احمد حاتم بطولة مسلسل جديد بعد تعاونهما من قبل في فيلم قصه حب والغسالة

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