نجيب ساويرس: الأراضي في مصر أصبحت تضاهي الأرقام الأوروبية



ولفت إلى أن أسعار الأراضي في مصر مبالغ بها، متابعًا: "حتى الأراضي في العاصمة الإدارية أصبحت مرتفعة، والدولة عليها أن توفر الأراضي بسعر رخيص لتقل تكلفة الوحدات، عشان الشباب يعرف يتجوز"



قال نجيب ساويرس، رجل الاعمال، إن الطلب حتى الآن أكبر من العرض في المشاريع العقارية، لكن المشكلة في الوحدات السكنية لخاصة بمحدودي الدخل التي أصبحت قليلة بسبب ارتفاع أسعار الأراضي.وتابع "ساويرس"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء،: "الحكومة بتبيع الأراضي غالية للمطور العقاري، وتكلفة الأرض في مصر أصبحت تقارع الآن الأرقام الأوربية".وطالب الدولة بإعطاء المستثمرين الأراضي بسعر رخيص بشرط أن يقوم المطور ببيع الوحدات السكنية بتكلفة رخيصة، معقبًا: "الدولة بتيع الأراضي بسعر السوق، وتكلفة الشقة الـ 90 متر أصبحت بكذا مليون".