طلب مفاجئ من موسيماني في الأهلي

فاجئ الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لجنة التخطيط وإدارة النادي، بعدما طالب بعدم تفعيل إعارة نجم الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.









"فيوتشر يحصل على خدمات كامبوس"





وكان نادي فيوتشر إف سي حصل على خدمات محمد عبدالمنعم كامبوس مدافع الفريق، لمدة موسمين على سبيل الإعارة، بداية من الموسم الجديد.





وجاء طلب موسيماني ليضع مجلس النادي في موقف حرج، خاصةً أنه تم الإتفاق بالفعل على رحيل اللاعب إلى فيوتشر إف سي، بعد الحصول على موافقته.





"الأهلي يرفض طلب موسيماني"





وبرر موسيماني طلبه، بأنه يريد تدعيم خط الدفاع بالموسم الجديد، نظرًا لحجم الغيابات التي يتعرض لها الفريق خلال البطولات التي يشارك بها.





وأكد مجلس إدارة النادي للمدير الفني، صعوبة تحقيق طلبه بعدما تم الاتفاق على رحيل كامبوس وتوقيع عقود انتقاله، وهو ما يمنع النادي من استعادة اللاعب.



