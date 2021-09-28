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تصريح ناري من نجيب ساويرس على امكانية تبرعه لنادي الزمالك

الثلاثاء 28/سبتمبر/2021 - 07:58 م
نجيب ساويرس
نجيب ساويرس
كساب أحمد
قال نجيب ساويرس، رجل الاعمال، إن الاستثمار الرياضي ليس الأفضل من الناحية الربحية، ولكنه يساعد على الاستثمار العقاري، من خلال الترويج للسكن في منطقة تحتوي على نادي كبير، وهذا الأمر هام في ظل اهتمام الاهالي بإرسال أولادهم بالذهاب إلى النوادي للابتعاد عن المخدرات، وممارسة الرياضة.

وتابع "ساويرس"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء إلى أنه يؤيد فكرة التبرع للأندية الكبرى في المدن الجديدة، معقبًا: "أنا بتبرع لنادي الجزيرة، لأني نشأت في هذا النادي، وبرد الجميل له"

وعن امكانية تبرعه لنادي الزمالك لدعمه في الازمة المالية التي يمر بها، رد قائلًا: "لاء طبعًا، لو هتبرع هتبرع لنادي الأهلي اللي أنا بشجعه".

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