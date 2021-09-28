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نجم توتنهام السابق يرحب بالانضمام إلى ريال مدريد

الثلاثاء 28/سبتمبر/2021 - 08:00 م
توتنهام
توتنهام
ريهام عبد المحسن
ذكرت وسائل إعلام إسبانية أن الإيفواري سيرج أورييه نجم توتنهام الإنجليزي السابق رحب بشدة بفكرة اللعب في ريال مدريد الإسباني علماً بأن الظهير الأيمن الإيفواري بدون أي نادي في الوقت الحالي.


وأشار برنامج الشيرنجيتو الإسباني إلى أن توتنهام كان قد أعلن في فترة الانتقالات الصيفية الماضية عن فسخ تعاقده مع النجم الإيفواري البالغ من العمر 28 عاماً بالتراضي.


وألمح البرنامج الإسباني أن أورييه يحلم باللعب في صفوف ريال مدريد وقد يتحرك الملكي للتعاقد معه.


وأفاد البرنامج الإسباني بأن ريال مدريد يحتاج للتعاقد مع لاعب في مركز الظهير الأيمن في ظل إصابات داني كارفخال المتكررة بالإضافة إلى عدم اقتناع الإيطالي كارلو أنشيلوني المدير الفني للملكي بنجم الفريق لوكاس فاسكيز في هذا المركز

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