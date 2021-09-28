"الزراعة": التعدي على الأراضي أصبح الآن خط أحمر (فيديو)

أكد الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، على اهتمام الدولة المصرية بزيادة المساحة المنزرعة، حيث تولي أهمية للإنتاج الزراعي للمحافظة على المساحة المنزوعة وتوفير حياة كريمة للمواطن المصري.



وقال "القرش" في اتصال هاتفي ببرنامج "أحداث اليوم" المذاع على فضائية "اكسترا نيوز" اليوم الثلاثاء: "القيادة السياسية حريصة على توفير لقمة العيش لينا وللأجيال القادمة لتوفير حياة كريمة للمواطن المصري ولذلك هناك اهتمام كبير بتطوير الرقعة الزراعية".



وأضاف " التعدي على الأراضي الزراعية أصبح الآن خط أحمر، لأننا مش هنقوم باستصلاح فدان أرض يكلف الدولة 200 ألف جنيه، وفي المقابل نخسر قيمة فدان بالقيام بتبوير الأرض، ولذلك الحفاظ على الرقعة الزراعية أصبح توجه بالدولة وأنه لا يمكن المساس بها ولن نسمح بأي تعديات وهناك حرص وتواجد مستمر من الإدارة المركزية لحماية الأراضي باعتبارها الإدارة المعنية لهذه المسألة لمتابعة أي حالة تعدي على أرض الواقع".

