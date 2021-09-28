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طارق شوقي: على الجميع أن يسعد بتقدم مصر في التعليم

الثلاثاء 28/سبتمبر/2021 - 08:12 م
طارق شوقي
طارق شوقي
كساب أحمد
قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن كافة استعداد الوزارة تصب في اتجاه عام دراسي منتظم، لافتَا إلى أن الوزارة قامت يتطعيم أكثر من 900 ألف عامل وطالب بلقاح كوورنا.

وعقب شوقي خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء: "إن شاء الله يكون عام دراسي بانتظام كامل، رغم كل ما يقال من اجتهادات، ولو في اي تغير احنا هنعلن".

وأضاف أن إشادة الأمم المتحدة بالتجربة التعليمية في مصر كان أمر جيدًا، مشيرًا إلى أن كافة المؤسسات الدولية المهتمة بالتعليم أشادت بالتجربة المصرية خلال آخر 3 سنوات، وعلى الجميع ان يكون سعيد بالتقدم المصري في مجال التعليم.

وتابع وزير التعليم، أن المنهج المصري يطلب للتدريس من قبل بعض الدول، مشيرًا إلى أن التطوير وصل للصف الرابع الابتدائي بشكل متطور جدًا بإذن الله.

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وزير التربية والتعليم طارق شوقي بداية الدراسة العام الدراسي اخبار مصر

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