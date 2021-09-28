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إنطلاق معرض "تراثنا" بمشاركة 1500 عارض 9 أكتوبر المقبل

الثلاثاء 28/سبتمبر/2021 - 08:58 م
بوابة الفجر

صرحت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر،  بأن معرض "تراثنا" للحرف اليدوية والتراثية الذى ينظمه الجهاز للعام الثالث على التوالي في الفترة من 9-15 أكتوبر بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس ،يضم 1500 من أصحاب المشروعات الصغيرة المتخصصة في المنتجات التراثية والمؤسسات الأهلية المهتمة بهذه الفنون من مختلف محافظات الجمهورية.

وأوضحت الوزيرة أن هذا هو ضعف عدد العارضين الذين شاركوا العام الماضى، على مساحة 20 ألف مترمربع ليصبح المعرض بذلك أكبر معرض إقليمي للحرفيين والفنانين المتخصصين الذين يعرضون الآلاف من المنتجات المتميزة التي تناسب أذواق واحتياجات المواطنين وتشكل تحف فنية لها قيمة ثقافية وتاريخية.

وأضافت في بيان لها اليوم أن الجهاز يحرص على زيادة عدد المشاركين في المعرض كل عام تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالتوسع في الدعم الذى تقدمه الدولة لأصحاب هذه الحرف،ومساعدتهم في تسويق منتجاتهم محليا، ودوليا، موضحة أن المعرض يتيح للعارضين الفرصة لتحقيق مبيعات جيدة بالإضافة إلى التعاقدات التي ينجحون في تنفيذها خلال فترة المعرض.

وأشارت جامع إلى أن المعرض يشهد عدد متنوع من الفعاليات منها العروض الحية التي توضح للزائرين تفاصيل تصنيع مختلف هذه الحرف، ومنها انتاج السجاد اليدوى، باستخدام النول بالإضافة إلى الحفر على النحاس،وتشكيل الخزف، والفخار، والجريد والخوص، كما يوجد جناح لتعليم الأطفال الحرف اليدوية،وعرض منتجات المبدعين منهم مما يعمل على تكوين جيل جديد مهتم بهذه الحرف ويعمل على تطويرها وتجديدها وتتيح لهم المشاركة في المعرض التعرف على الثقافات المتنوعة والفنون المختلفة التي تتميز بها الحضارة المصرية مما يعمل على الحفاظ على هذه الفنون واستمرارها لأجيال أخرى قادمة.

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