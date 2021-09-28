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"محدش استثمر في الذهب وخسر".. التموين تكشف آخر تطورات أسعار المعدن الأصفر

الثلاثاء 28/سبتمبر/2021 - 08:46 م
أسعار الذهب
أسعار الذهب
هدى عبدالرازق
قال ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشئون الذهب، أن أسعار الذهب تراجعت هذا الشهر بشكل محدود، حيث تراجع سعر المعدن الأصفر نحو 20 جنيها للقيراط الواحد.

وأشار "فرج"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الثلاثاء، إلى أن انخفاض أسعار الذهب تعد فرصة جيدة للشراء، لافتا إلى أن أسعار الذهب تعود للارتفاع مرة أخرى، معلقا: "الأسعار تراجعت بعض الشيىء نظرا لعودة الاقتصاديات للنشاط والعمل بعض التوصل للقاحات كورونا".

وتوقع مستشار وزير التموين لشئون الذهب، أن أسعار الذهب ستعاود للارتفاع مرة أخرى، معلقا: "الذهب عمره ما كان مصدر قلق، وغنما هو وعاء استثماري جيد وتراجع سعره فرصة جيدة للشراء، محدش استثمر في الذهب وخسر".

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