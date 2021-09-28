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أحمد موسى بذكرى رحيل عبدالناصر: مازال في قلوب الملايين

الثلاثاء 28/سبتمبر/2021 - 08:46 م
جمال عبد الناصر
جمال عبد الناصر
داليا الحسين
قال الإعلامي أحمد موسى في ذكرى رحيل الزعيم جمال عبد الناصر الـ 51 إنه ما زال يتربع في قلوب الملايين، وكان أخا لكل المصريين، مشيرا إلى أن ثورة 23 يوليو التي قام بها الزعيم الراحل أنقذت الفلاحين من المهانة وكذلك وضع حدا لانتهاك حقوق العمال.

وأضاف موسى خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد،" أن الزعيم عبد الناصر كان سببا في مجانية التعليم الذي نعيشه الآن، كما حرر الشعب من العمل بالسخرة في أرضه، لافتا إلى أن عبد الناصر تحدث عن الاستعمار والتحرر الوطني في إفريقيا، كما أن اسمه ينتشر في أي مكان بالعالم، وأصبح أيقونة إفريقية.

وتابع الإعلامي أن عبد الناصر أسس حركة عدم الانحياز، ورغم تعيينه وزيرا للأوقاف من الإخوان حاولوا قتله، مثلما فعلوا مع السادات الذي اغتالوه، مضيفا أن الشعوب العربية تتذكر الزعيم الراحل جمال عبد الناصر بعد مرور 51 عاما على رحيله.

وتابع الإعلامي أحمد موسى أن الرئيس السيسي أناب الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع، لوضع إكليل من الزهور على ضريح جمال عبد الناصر، مضيفا أن جنازة الراحل عبد الناصر شهدت أعدادا ضخمة وحضورا كبيرا لزعماء العالم: أكبر جنازة لم يحدث قبلها ولا بعدها.

واستطرد أحمد موسى أن صور الزعيم الراحل جمال عبد الناصر رفعت بجانب صور المشير عبد الفتاح السيسي، خلال ثورة 30 يونيو، معبرة عن الحرية والاستقلال.

الكلمات المفتاحية

جمال عبد الناصر افريقيا

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