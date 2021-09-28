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وكيل زراعة الفيوم يشدد بتفعيل دور اللجان الثلاثية بالإدارات الزراعية

الثلاثاء 28/سبتمبر/2021 - 08:52 م
اجتماع
اجتماع
الفيوم: ريهام على
عقد الدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة بالفيوم اجتماعا اليوم الثلاثاء، بقاعة الإجتماعات بمديرية الزراعة بالفيوم لمسئولي حماية الأراضي بالمديرية والمراكز بناءًا على تعليمات رئيس الجمهورية يوم الإثنين الموافق 27 9 2021 وفي حفل إفتتاح محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر جنوب بورسعيد وذاك بحضور المهندس على مسعد مدير عام الحماية

وقد افتتح وكيل الوزارة الإجتماع بالترحيب بالحاضرين ولصالح العمل تم مناقشة النقاط التالية:-

- المتابعة اليومية لحالات التعدى وإتخاذ الإجراءات القانونية في حينه.

- المرور وحصر المساحات التي تم تبويرها وإحاطتها بسياج نباتي ( بازروميا ).

- وضع آلية عمل للفترة القادمة تتماشى مع الوضع الحالي.

- مراجعة محاضر المخالفات الواردة من الجمعيات الزراعية والتأكد من مدى صحتها والتأكد من تسليمها للشرطة.

- يتم استلام محضر إرتكاب أفعال والتجريف مرفق معه بلاغ الوحدة المحلية.

- يمنع إستلام أي طلبات من المواطنين بخصوص حماية الأراضي بالإدارات الزراعية وإجراء معاينات لها إلا من خلال مديرية الزراعة بالفيوم.

- لايتم المجاملة في إجراء معاينات النيابة في حالة رد الشيء لأصله.

- يتم ترتيب الإجراءات القانونية للمخالفة كالتالي:- بلاغ الوحدة المحلية ثم محضر إرتكاب أفعال أو محضر تجريف ثم محضر مباني.

- ضرورة تفعيل دور اللجان الثلاثية بالإدارات الزراعية.

- مخاطبة مديرية الزراعة بالفيوم بالتعديات التي تعذر إزالتها.

- ممنوع الشطب أو التعديل في محاضر المخالفات.

- إرسال حافظة للمديرية بمحاضر المخالفات التي تم تسليمها للشرطة.

- يتم عمل محضر المباني في حالة تعذر الإزالة.

- عد صرف المقررات السمادية للمساحات المخالفة واستنزالها من المساحة الإجمالية.

- التنبيه على مسئولي التعاون بمشاركة مدير الجمعية الزراعية في العمل ( تفعيل دور مفتشي التعاون الزراعي بالجمعيات الزراعية مع مدير الجمعية في حماية الأراضي ).
وكيل زراعة الفيوم يشدد بتفعيل دور اللجان الثلاثية بالإدارات الزراعية
وكيل زراعة الفيوم يشدد بتفعيل دور اللجان الثلاثية بالإدارات الزراعية
وكيل زراعة الفيوم يشدد بتفعيل دور اللجان الثلاثية بالإدارات الزراعية
وكيل زراعة الفيوم يشدد بتفعيل دور اللجان الثلاثية بالإدارات الزراعية
وكيل زراعة الفيوم يشدد بتفعيل دور اللجان الثلاثية بالإدارات الزراعية
وكيل زراعة الفيوم يشدد بتفعيل دور اللجان الثلاثية بالإدارات الزراعية
وكيل زراعة الفيوم يشدد بتفعيل دور اللجان الثلاثية بالإدارات الزراعية
وكيل زراعة الفيوم يشدد بتفعيل دور اللجان الثلاثية بالإدارات الزراعية

الكلمات المفتاحية

مدير جمعية محطة مياه بحر البقر تاك

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