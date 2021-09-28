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شوقي علام: دار الإفتاء المصرية بيت خبرة للفتوى على مستوى العالم

الثلاثاء 28/سبتمبر/2021 - 08:56 م
شوقي علام
شوقي علام
شيماء حسن
قال الدكتور شوقي علام، مفتيي الجمهورية، إن دار الإفتاء المصرية بمثابة بيت خبرة للفتوى والإفتاء ليس على مستوى مصر وإنما العالم، مشيرا إلى أن دار الإفتاء المصرية لها خبرة متوارثة ومتراكمة، منذ 125 عاما.

وأضاف "علام" خلال حواره مع الإعلامي محمد الباز، في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، أن الهدف الأسمى لدار الإفتاء هو الاستقرار المجتمعي.

ولفت إلى أن دار الإفتاء تنتج شهريا ما يقارب 3 آلاف ونصف إلى 4 آلاف فتوى يوميا، وتصدر كتاب مستقل لدار الإفتاء كل عام، فيه كشف حساب عما قدمته الدار في العام الماضي وماذا ستقدم في المستقبل.

وأكد فضيلة المفتي، أن هناك إقبال من كافة المفتيين في العالم على زيارة دار الإفتاء المصرية، موضحا أنه عندما أنشأت الأمانة العامة للفتوى كانت بمشاركة 25 دولة، والآن تضم حوالي 60 دولة و85 شخصا.

الكلمات المفتاحية

شوقي علام الافتاء

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