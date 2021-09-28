كيروش يحسم موقفه النهائي من معاقبة مصطفى محمد

حسم المدرب البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب المصري الأول لكرة القدم موقفه النهائي من معاقبة مصطفى محمد مهاجم جالطة سراي التركي.





كيروش يرفض معاقبة مصطفى محمد





كشف مصدر بالجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم عن موقف المدرب البرتغالي كارلوس كيروش من معاقبة مصطفى محمد في الفترة المقبلة.





وأكد المصدر أن المدرب البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب المصري رفض إصدار أى عقوبة ضد مصطفى محمد مهاجم جالاطه سراى التركي.





وتابع المصدر أن المدرب البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب المصري قرر ترك الأمر لاتحاد الكرة حال رغبته بمعاقبة مصطفى محمد من عدمه.





وأكمل المصدر أن أعضاء الجهاز الفني لمنتخب مصر رفضوا توقيع عقوبة على مصطفى محمد بداعى أن الأزمة التى شهدتها مباراة الجابون وتلفظ اللاعب بلفظ خارج تناقلته وسائل الإعلام.





وأتم المصدر موضحا أن المدرب البرتغالي كارلوس كيروش يرى أن الأزمة كانت فى عهد المدير الفنى السابق للمنتخب حسام البدري ولم تكن فى عهد الجهاز الحالي.



