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ماذا يحدث بعد إحالة الحكم إلى المفتي؟ شوقي علام يُجيب

الثلاثاء 28/سبتمبر/2021 - 09:02 م
الدكتور شوقي علام
الدكتور شوقي علام
شيماء حسن
قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إنه عقب إحالة الحكم إلى المفتي تحال القضية للإفتاء بكافة تفاصيلها وإجراءاتها وأدلة الثبوت للنظر فيها وإباء الرأي الشرعي.

وأضاف "علام" خلال حواره مع الإعلامي محمد الباز، في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار" اليوم الثلاثاء أن الجرم المرتكب الواجب للقصاص هو القتل العمد بشروط تحددها ملابسات القضية.

وأشار إلى أن جرائم الحرابة والفساد في الأرض من الجرائم التي يتوجب فيها القصاص التي تتمثل في قضايا التخابر أو الجاسوسية لأنها لا تمس فرد واحد فقط ولكنها تضر بمجتمع بأكمله.

وتابع "هناك 5% من القضايا في العام نترك فيها الأمر للمحكمة المطلعة على كافة تفاصيل فقط وهذا يؤكد على الحرفية والمهنية في القضاء المصري".

الكلمات المفتاحية

المفتي الدكتور شوقي علام أحكام

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