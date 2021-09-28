الإنتاج الحربي يتعاقد مع لاعب الأوليمبي بالمظاليم





يستعد فريق الانتاج الحربي بقيادة أحمد عبد المنعم كشري للموسم الجديد بمواجهة الإتصالات في المباراة الافتتاحية يوم الجمعة المقبل علي ملعب الاتصالات .



وأبرم الإنتاج الحربي أكثر من صفقة قوية استعدادا لهذا الموسم في مقدمتهم التعاقد مع حسين حمدي مهاجم مصر المقاصة والزمالك السابق.



كما تم التعاقد مع اسلام سولاري ومصطفي عز وحسام زين وهشام شعبان وشريف اشرف وأحمد السباعي والشاذلي ورضا الويشي وسيد كناشة وخالد ابوزيادة ووليد توفيق. وعمرو خليل ومحمد فوزي.