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موانئ بورسعيد تتداول 20 سفينة حاويات وبضائع عامة

الثلاثاء 28/سبتمبر/2021 - 09:21 م
بوابة الفجر

ذكرت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أنه تم تداول 20 سفينة حاويات وبضائع عامة بموانئ بورسعيد.

وأوضحت المنطقة  أن ميناء شرق بورسعيد استقبل سفينتي حاويات وغادرته 3 سفن، وتتواجد على الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر وصول 4 سفن، بينما استقبل ميناء غرب بورسعيد سفينتي حاويات وغادرته سفينتان وتتواجد على الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر دخول سفينة.

وأكدت أنه جار التنسيق الدائم بين الجهات المعنية لتسهيل كل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من الميناء.

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