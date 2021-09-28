موانئ بورسعيد تتداول 20 سفينة حاويات وبضائع عامة





ذكرت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أنه تم تداول 20 سفينة حاويات وبضائع عامة بموانئ بورسعيد.





وأوضحت المنطقة أن ميناء شرق بورسعيد استقبل سفينتي حاويات وغادرته 3 سفن، وتتواجد على الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر وصول 4 سفن، بينما استقبل ميناء غرب بورسعيد سفينتي حاويات وغادرته سفينتان وتتواجد على الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر دخول سفينة.





وأكدت أنه جار التنسيق الدائم بين الجهات المعنية لتسهيل كل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من الميناء.