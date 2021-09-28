مفتي الجمهورية: العلاقات الزوجية تقوم على الأخلاق وليس الحقوق

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن كل زمان ومكان له اعتبارات خاصة قبل الإدلاء بالفتوى، وهناك عرف عام يحكم طبيعة الأمور ومقتضياتها.



وأضاف "علام" في حواره مع الإعلامي محمد الباز، في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار" اليوم الثلاثاء، أن أي قرار في دار الإفتاء لا يمكن أن يؤخذ إلا بناء على معطيات علمية.



وأكد أن هناك تصرفات في الفتوى بمقتضى القضاء، وهي خاصة بالنزاع وتحتاج لشهود وأدلة، وهناك تصرف بمقتضى الفتوى، لا يحتاج أدلة إثبات ولا شهود وإنما يبين حكم الله.



وأشار إلى أنه في إطار العلاقة الزوجية ينبغي على الزوجين التفاهم في كافة تفاصيل الحياة، والاعتماد على النقاش والحوار الهادئ، الذي سيؤدي إلى ثمارات تبقي استمرار الحياة الزوجية، مردفا: "لا نحب الجانب الحقوقي في العلاقات الزوجية، وإنما الجانب الأخلاقي".