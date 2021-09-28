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موسى: سيناء "هتبقى حاجة تانية" في عهد الرئيس السيسي

الثلاثاء 28/سبتمبر/2021 - 09:12 م
أحمد موسى
أحمد موسى
داليا الحسين
قال الإعلامي أحمد موسى إن سيناء ستكون خضراء في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، معلقا: "سيناء مش هتبقى صحراء هتبقى حاجة تانيه محصلتش.. مش هنسيب حته مفهاش شغل".

وأضاف موسى خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الثلاثاء أن سيناء هي أرض مصر ولن يستفيد منها سوى المصريين، معقبا: "مشروع افتتاح محطة البقر وجع الإرهاب".

وتابع: "الإرهابيون كانوا بيقولوا الدولة هتفرط في سيناء فيما أسموه ببيع سيناء وصفقة القرن"، موجها حديثه للمصريين قائلًا: شوفتوا الرئيس عمل أيه في سيناء من مشروعات وماذا سيفعل؟".

وأردف أن حصة مصر من مياه نهر النيل تبلغ 55 مليار متر مكعب سنويًا، في حين توفر محطة بحر البقر 2 مليار متر من المياه المعالجة التي سيتم استخدامها في الزراعة، لافتا إلى أن المياه المعالجة في محطة بحر البقر سيتم توجيهها نحو شمال سيناء لزراعة ما يقرب من نصف مليون فدان.

ونوه بأنه تم تجهيز وتطهير نحو 150 ألف فدان من بحيرة المنزلة، على أن يتم الانتهاء من تطوير باقي البحيرة وتأهيلها وفقًا للجدول الزمني الموضوع والمعمول به.

الكلمات المفتاحية

سيناء الغل السيسي أحمد موسى

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