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وزيرة التضامن: إنشاء 1000 حضانة خلال الفترة الماضية (فيديو)

الثلاثاء 28/سبتمبر/2021 - 09:12 م
الدكتورة نيفين القباج
الدكتورة نيفين القباج
كساب أحمد

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن مبادرة "حياة كريمة" تنفذ من خلال 20 جهة، والمبادرة ليست قاصيرة على وزارة التضامن فقط، لافتة إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي معنية في المقام الأول ببناء الإنسان.

وأضافت "القباج" خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن الفترةالماضيةشهدت توصع في إنشاء الحضانات، حيث تم إنشاء 1000 حضانة من أصل 7000 حضانة خلال الفترة الماضية.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أن مراكز التأهيل بالوزارة تعمل خلال الفترة الحالية على الغزو والانتشار داخل محافظات مصر، مؤكدة أنه تم التعاون مع الجمعيات الأهلية لدعم 1000 مدرسة.

الكلمات المفتاحية

حضانة الدكتورة نيفين القباج التضامن

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