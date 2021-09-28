سعد فاروق: منتخب السويس سيكون ند قوى في الموسم الجديد







كشف سعد فاروق المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى منتخب السويس، عن آخر استعداداته للموسم الجديد.



واكد "فاروق" أن الفترة الماضية حرص على رفع معدل لياقة لاعبيه من خلال تدريبات بدنية شاقة بمعسكرات الإسكندرية و القاهرة لنكون جاهزون للموسم الجديد.



وقال إن الجهاز الفنى وضع برنامج خاص بتدريب اللاعبين على النواحي الفنية والتكتيكية والنزول بالحمل البدني حتى لا يتعرض اللاعبين للاصابات، وأن الفريق أصبح جاهز ومستعد للمنافسة.



وتحدث سعد فاروق" لبوابة الفجر" على بعض الانتقادات للفريق بعد الهزائم خلال فترة الإعداد، قال ان فترة الإعداد مش مقياس للنتائج لتجرب بعض الاعبين وخوض المباريات بتشكيلات خلال كل شوط ، وأن منتخب السويس سيكون ند قوى خلال هذا الموسم.



وتوجه فاروق بالشكر لجلس الإدارة برئاسة محمد هلال على دعمهم المستمر للفريق من أجل تحقيق حلم جماهير السويس هذا الموسم بالصعود للدوري الممتاز.





وأضاف " فاروق " أن فرصة منتخب السويس على الصعود ليست صعبه ومش سهله في نفس التوقيت، و تتوقف على عوامل كثيرة منها دعم الإدارة و جماهير السويس الكبيرة.





ويستعد منتخب السويس بخوض تدريباته على استاد الجيش بحوض الدرس استعدادًا لمباراته المقرر خوضها الجمعه المقبل أمام نظيره فريق زد ضمن أولى منافسات مجموعة القاهرة والقناة، في تمام الثانية والنصف عصرا على ستاد الجيش.