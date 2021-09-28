Advertisements

الأهلي يطرد موسيماني في هذه الحالة

الثلاثاء 28/سبتمبر/2021 - 09:27 م
موسيماني
موسيماني
محمد الصو

 

حدد مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، الحالة الوحيدة التي سيتم فيها رحيل الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، عن منصبه بالفترة المقبلة.

 

"10 أكتوبر نهاية عقد موسيماني"

 

ومن المنتظر أن ينتهي عقد المدرب الجنوب إفريقي داخل الأهلي يوم 10 أكتوبر المقبل بشكل رسمي، وسط عدة مطالب بعدم تجديد عقده ورحيله.

 

وأعلن النادي الأهلي في وقت سابق، تجديد الثقة في المدير الفني عقب خسارة لقب السوبر المصري، إلا أنه بات بالفعل مهدد في منصبه.

 

ووضع النادي الأهلي، شرط عبور عقبة بيراميدز سبورت في دور الثمانية لبطولة كأس مصر وتحقيق اللقب، أمام المدير الفني للحفاظ على منصبه.

 

وأكد مجلس إدارة النادي لمديره الفني، أنه في حال حدوث أي إخفاق جديد سيتم إقالته بشكل رسمي وعدم استمراره داخل الفريق.

 

وشهدت الساعات الأخيرة بالفعل، ترشيح عدد من المدربين على طاولة الأهلي، من أجل تعيين أحدهم في حال إقالة المدرب الجنوب إفريقي.

الكلمات المفتاحية

خسارة السوبر بطولة الكأس إدارة النادي الأهلي

أخبار تهمك

مفاجأة كبرى بشأن تجديد عقد بن شرقي مع الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

أزمة كبرى تهدد عودة مصطفى محمد للزمالك في الميركاتو الصيفي

منذ ساعتين و 48 دقيقة

عاجل.. قناة مفتوحة على النايل سات تنقل مباراة مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان اليوم

منذ حوالي 6 ساعات

تشكيل ريال مدريد الرسمي ضد شيريف في دوري أبطال أوروبا

منذ ساعتين و 7 دقيقة

رسالة هامة من وزير التعليم لطلاب الثانوية العامة والشهادة الإعدادية

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تعرف على قرارات مجلس إدارة الأهلي اليوم

منذ ساعة و 23 دقيقة

شاهد هدف محمد صلاح في شباك بورتو بدوري أبطال أوروبا

منذ أقل من نصف ساعة

مفاجآت نارية.. الخطيب يستقر على قائمته في انتخابات الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يقترب من حسم صفقة الساحر

منذ حوالي 4 ساعات

الخطيب يرشح صفقة مميزة لموسيماني

منذ حوالي 13 ساعة

الأهلي يقترب من حسم صفقة الأخطبوط

منذ حوالي 5 ساعات

بيراميدز يحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. فيوتشر إف سي يخطف صفقة جديدة من الأهلي

منذ حوالي 21 ساعة

الأهلي يطرد موسيماني في هذه الحالة

منذ أقل من نصف ساعة

طلب مفاجئ من موسيماني في الأهلي

منذ أقل من ساعتين

موسيماني يطلب صفقة جديدة في الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

موضوعات متعلقة

الكشف عن سبب تأخير إعلان الأهلي عن التعاقد مع موسمياني

موسيماني يفاجئ مهاجم الأهلي بقرار خاص

موسيماني يطالب الأهلي بحسم هذه الصفقة

موسيماني يطلب تجديد عقد "معلول"

عاجل.. أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد الخسارة من سيمبا التنزاني

تعرف على آخر تطورات عقد موسيماني مع الأهلي

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
09:26 م

شاهد هدف محمد صلاح في شباك بورتو بدوري أبطال أوروبا

مفاجأة كبرى بشأن تجديد عقد بن شرقي مع الزمالك

06:01 م

الأهلي يطرد موسيماني في هذه الحالة

09:27 م

عاجل.. فيوتشر إف سي يخطف صفقة جديدة من الأهلي

12:54 ص

بيراميدز يحسم صفقة من العيار الثقيل

06:41 ص

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements