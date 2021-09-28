الأهلي يطرد موسيماني في هذه الحالة

حدد مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، الحالة الوحيدة التي سيتم فيها رحيل الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، عن منصبه بالفترة المقبلة.

"10 أكتوبر نهاية عقد موسيماني"

ومن المنتظر أن ينتهي عقد المدرب الجنوب إفريقي داخل الأهلي يوم 10 أكتوبر المقبل بشكل رسمي، وسط عدة مطالب بعدم تجديد عقده ورحيله.

وأعلن النادي الأهلي في وقت سابق، تجديد الثقة في المدير الفني عقب خسارة لقب السوبر المصري، إلا أنه بات بالفعل مهدد في منصبه.

ووضع النادي الأهلي، شرط عبور عقبة بيراميدز سبورت في دور الثمانية لبطولة كأس مصر وتحقيق اللقب، أمام المدير الفني للحفاظ على منصبه.

وأكد مجلس إدارة النادي لمديره الفني، أنه في حال حدوث أي إخفاق جديد سيتم إقالته بشكل رسمي وعدم استمراره داخل الفريق.

وشهدت الساعات الأخيرة بالفعل، ترشيح عدد من المدربين على طاولة الأهلي، من أجل تعيين أحدهم في حال إقالة المدرب الجنوب إفريقي.