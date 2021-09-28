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أياكس يهزم بشكتاش في دوري أبطال أوروبا

الثلاثاء 28/سبتمبر/2021 - 09:28 م
أياكس
أياكس
وكالات

 

واصل أياكس أمستردام الهولندي انطلاقته الرائعة في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا بفوزه على ضيفه بشكتاش التركي 2 - صفر يوم الثلاثاء في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة.

 

وحسم أياكس الفوز منذ الشوط الأول الذي سجل خلاله هدفي الفوز، حيث افتتح ستيفن برجيوس التسجيل في الدقيقة 17 بتسديدة قوية بقدمه اليسرى بعد مجهود رائع من دوسان تاديتش، ثم أضاف الفرنسي سباستيان هيلير الهدف الثاني قبل دقيقتين من نهاية الشوط الأول بتسديدة بقدمه اليسرى بعد تمريرة من برجيوس.

 

ورفع أياكس رصيده في الصدارة إلى ست نقاط وظل بشكتاش بدون رصيد من النقاط بعد تلقيه الهزيمة الثانية

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