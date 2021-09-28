معرفة رصيد فودافون 2021 بطريقة سهلة وبسيطة.. استخدم هذه الأكواد

نقدم لكم في المقالة أسهل طريفة لمعرفة الرصيد لمستخدمي شكبة محمول فودافون، حيث يعتبر الهاتف المحمول من الضروريات لدى الناس، ولا يوجد شخص لا يستخدم الهاتف المحمول ويقوم بشحنها رصيد، كما ان هناك استخدامات آخرى، مثل نظام الفاتورة.





معرفة رصيد فودافون 2021





ويرغب مستخدمي شبكة فودافون معرفة الرصيد بشكل مستمر حتى يتمكن من الشحن مرة اخرى أو تسديد الفاتورة، وفيما يلي أكواد معرفة رصيد فودافون.





الاتصال بـ 868





كل إنسان يريد أن يستعلم عن رصيد فودافون، فعليك أن تقوم بالإتصال بالرقم المختصر 868، وبعد ذلك سوف يأتي إليك رسالة صوتية توضح لك، قيمة الرصيد الذي تبقى في هاتفك المحمول.





الكود الموحد





هناك بعض الأشخاص لا يرغبون في الاتصال بأي رقم أو الحصول على رسالة صوتية، وإنما يفضلون طلب الكود، والحصول على جواب نصي في الحال، لذلك فإن فودافون قد وضعت كود موحد يمكن من خلال التعرف على الرصيد الباقي.





فكل ما عليك هو كتابة *868*1#، على شاشة إتصالك، وبعد ذلك تقوم بالضغط على زر الإتصال، ستصل لك في الحال رسالة قصيرة بالرصيد الذي تبقى لديك.





التواصل مع خدمة العملاء





يمكن أن تقوم بالتواصل مع خدمة عملاء فودافون، وسوف يرد عليك أحد ممثلي خدمة العملاء، وتقوم بسؤاله عن الرصيد المتبقي وسوف يخبرك بمنتهى السرعة عن رصيد، وعن أي اسئلة أخرى ترغب في سؤالها.





ويجب أن نعرف أنه بعد عملية الشحن، فإنك ستصل إليك رسالة، تخبرك فيها عن رصيد الكلي في الهاتف.





الاشتراك في خدمة إظهار الرصيد





يمكن لك أن تشترك في خدمة إظهار الرصيد من فودافون، وذلك بعد الإنتهاء من كل مكالمة سوف تصل إليك رسالة نصية، تعلمك فيها بالرصيد المتبقي، ويتم ذلك عبر الكود ” *9001#”، فيؤدي ذلك إلى تفعيل خدمة التعرف على الرصيد بعد كل مكالمة.





طرق سهلة لمعرفة رصيد باقة فودافون





هناك بعض الأشخاص الذين يقومون بعمل باقة في فودافون، وهذه الباقات عبارة عن باقات نت، أو باقات مكالمات فقط، أو باقات إنترنت ومكالمات مندمجة مع بعضها، ويتم دفع قيمة الباقة كل شهر بشكل مقدم.





ويتم عمل هذه الباقات لأنها تعتبر موفرة للغاية، لأولئك الشخاص الذي يقومون بإجراء الكثير من المكالمات، أو يستخدمون الإنترنت بكثرة كما يرغب هؤلاء الأشخاص بمعرفة الأكواد التي توضح لهم قيمة استهلاكهم من الباقة وهي:





الكود المختصر *868*1#





يتم الضغط على نجمة 868 نجمة 1 شباك على شاشة الإتصال، ثم الضغط على زر الإتصال، وبذلك سوف تصل إليك رسالة تخبرك بكل تفاصيل باقتك والفليكسات المتبقية.





استخدام كود *60#



