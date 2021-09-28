قفزة في صادرات مصر من الحديد الصب والصلب في 2021





نمت صادرات مصر من "الحديد الصب والصلب" خلال الفترة"يناير-أغسطس" من العام الحالي بنحو 197% لتسجل ما قيمته 1.097 مليار دولار مقابل 369 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.





وذكر التقرير الشهري الصادر عن المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية اليوم/الثلاثاء/ أنه تم خلال 8 شهور من العام الحالي التصدير لنحو 76 دولة منهم 17 دولة لم يتم التصدير لها خلال نفس الفترة من العام الماضي تضمنت( جنوب افريقيا-المغرب-سلوفاكيا-العراق-بروندي- تيرنداد وتوباجو-ريونيون-التشيك-غينيا-جويانا-اتحاد نيجيريا-مايوت-بيرو-بيليز-ايرلندا-جيبوتي-باكستان).





وأضاف أن نحو9 دول استحوذت على 83.4 من إجمالي الصادرات تصدرها " إيطاليا" والتى استحوذت على 24.5% من إجمالي الصادرات بما قيمته 269.285 مليون دولار، تلاها"اسبانيا" مستحوذة على 23.5% بماقيمته 258.587 مليون دولار،واحتلت "المملكة العربية السعودية" المرتبة الثالثة من حيث الدول المستوردة للحديد المصري مستحوذة على 9.1% من إجمالي الصادرات بما قيمته 100.503 مليون دولار، تلاها"الولايات المتحدة الامريكية" مستحوذة على 8.1% بقيمة بلغت 89.336 مليون دولار. وأوضح أن صادرات الحديد المصري والصب إلى " كندا" خلال 8 شهور بلغت 56.621 مليون دولار، فيما احتلت "البرازيل" المرتبة السادسة من حيث الدول المستوردة بما قيمته 50.932 مليون دولار، تلاها في المرتبة السابعة"البرتغال" بنحو 43.271 مليون دولار.





وأشار إلى أن صادرات الحديد المصري والصب إلى "بلجيكا" بلغت نحو 28.495 مليون دولار، خلال 8 شهور، فيما بلغت الى "هولندا" نحو 18.272 مليون دولار.





من جانب آخر حققت صادرات"الأسمنت" خلال الشهور الثماني الأولى من العام ارتفاعا بنحو 198% لتسجل ما قيمته 281 مليون دولار مقابل 94 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.





وأوضح التقرير أنه تم التصدير لنحو73 دولة منهم 8دول لم يتم التصدير لها خلال نفس الفترة من العام الماضي تضمنت(الكاميرون-توجو-غينيا-موريتانيا الاسلامية-اسبانيا-تنزانيا-جيبوتي-بورتوريكو).





وأشار إلى استحواذ 10 دول على 80.8% من إجمالي الصادرات تصدرها"ليبيا" والتى استحوذت على 16.1% من اجمالي الصادرات بما قيمته 45.296 مليون دولار، تلاها" ساحل العاج"والتى استحوذت على 15.9 % بما قيمته 44.935 مليون دولار، واحتلت "غانا" المرتبة الثالثة من حيث الدول المستوردة للأسمنت المصري بما قيمته 36.991 مليون دولارمستحوذة على 13.1% من اجمالي الصادرات، تلاها"كينيا" مستحوذةعلى 9.2% من اجمالي الصادرات بقيمة بلغت 26.052 مليون دولار، وبلغت صادرات مصر من الأسمنت إلى"السودان" ما قيمته 25.334 مليون دولار خلال 8 شهور، فيما احتلت"السنغال"المرتبة السادسة من حيث الدول المستوردة للأسمنت المصري بما قيمته 12.606 مليون دولار، تلاها"أوغندا" بنحو 11.916 مليون دولار، وفي المرتبة الثامنة"الولايات المتحدة الامريكية" بنحو 9.165 مليون دولار،تلاها"الكاميرون" بنحو 8.229 مليون دولار، وفي المرتبة العاشرة" بنين" بنحو 6.529 مليون دولار.