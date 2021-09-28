الاتحادان السعودي والبحريني للترايثلون يعقدان اجتماعًا ثنائيًا للاستفادة من الخبرات المشتركة

استقبل رئيس مجلس الإدارة بالاتحاد السعودي للترايثلون المهندس علي مقبول، رئيس مجلس الإدارة بالاتحاد البحريني للترايثلون عبدالله عبدالسلام، بحضور رئيس اللجنة الفنية المهندس مشاري العابد ورئيس لجنة الاستثمار والتسويق جود جمجوم.

وعقد الاتحادان اجتماعًا ثنائيًا في محافظة الخبر على هامش احتفالات المملكة العربية السعودية باليوم الوطني الـ 91، وذلك بهدف عقد معسكرات وبطولات ودعم بين الاتحادين الشقيقين.

وتطرقا خلال الاجتماع إلى توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين للاستفادة من الخبرات المشتركة.