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معرفة رصيد اتصالات 2021 عن طريق استخدام الأكواد.. هناك طريقة مجانية

الثلاثاء 28/سبتمبر/2021 - 09:27 م
اتصالات - صورة أرشيفية
اتصالات - صورة أرشيفية
لا شك أن مستخدمي الهواتف للذكية يستعلمون عن الرصيد بين وقت والآخر، حيث يتابع المستخدمين انفاقهم في شحن الرصيد كل فترة لمعرفة وقت الشحن.

ونقدم لكم في السطور التالية كريق معرفة رصيد اتصالات 2021 عن طريق استخدام الأكواد، وذلك تهسيلا على المستخدمين معرفة رصيد اتصالات.

معرفة رصيد اتصالات 2021

كود معرفة رصيد اتصالات هو #888*

تكتب من اليسار إلى اليمين نجمة ثمانية ثمانية ثمانية شباك ومع العلم ان شركة اتصالات توفر هذا الكود لمعرفة رصيد اتصالات مقابل خمس قروش يتم خصمها عند طلب ذلك الكود،وتوفر شركة اتصالات كذلك رقم للاتصال لمعرفة رصيد اتصالات المتوفر داخل الخط وذلك عبر الاتصال عن طريق 555 واتباع التعليمات في المكالمة الصوتية حتى يتم الوصول الى معرفة الرصيد ، وسماع الرصيد الموجود داخل الهاتف أو في خط اتصالات.

ولكن ذلك الرقم وهو 555 يخصم 19 قرش في الدقيقة الواحدة، وهذا يوضح لنا أن استعمال الكود السابق لمعرفة رصيد اتصالات افضل من الاتصال عبر رقم 555 لمعرفة رصيد اتصالات،

معرفة رصيد اتصالات بطريقة مجانية

يوجد هناك الطريقة لمعرفة رصيد اتصالات مجانا وهذه الطريقة تعتمد على خدمة تقدمها شركة اتصالات وهي عن طريق تنزيل برنامج ماي اتصالات الموجود على سوق بلاي وتثبيت البرنامج والتفضيل داخل البرنامج عن طريق خط اتصالات الموجود في هاتفك وهذه الطريقة لمعرفة رصيد اتصالات يكون فعال مع الهواتف الحديثة التي تدعم برامج الاندرويد وهواتف أبل التي تدعم برامج ios وذلك من خلال متجر ابل ستور.

كما يمكن متابعة رصيد اتصالات اليك لحظة بلحظة مجانا عن طريق الدخول الي برنامج ماي اتصالات ، ويعمل برنامج ماي اتصالات بدون خصم اي رصيد مقابل الإنترنت الذي يستخدمه البرنامج.

ومتابعة كل معلومات خط اتصالات الخاص بك من خلال هذا البرنامج كذلك، ويوفر برنامج ماي اتصالات معلومات عن الباقة المشتركة مثل باقة المكالمات او باقة الإنترنت الخاصة بك ، وتوفر شركة اتصالات مصر في هذا البرنامج بخلاف معرفة رصيد اتصالات مجانا من هذا البرنامج الاشتراك في أي باقة  او معرفة جميع الباقات الموجودة لدى شركة اتصالات مصر.

يرغب كثير من الأشخاص المشتركين في شركة اتصالات مصر, معرفة الرصيد بعد كل مكالمة وتوفر شركة اتصالات مصر هذه الخدمة عن طريق ارسال رسالة فارغة الى الرقم 7310.

وبعد انتهاء كل مكالمة يخبرك عن الرصيد المتبقي في هاتفك، وهذه الطريقة تساعد على معرفة رصيد اتصالات المتبقي إليك، ولكن يجب الانتباه ان هذه الخدمة لمعرفة الرصيد المتبقي بعد كل مكالمة سوف تقوم بخصم قرش في كل مرة يتم فيها ظهور الرصيد المتبقي من اتصالات على شاشة هاتفك بعد انتهاء المكالمة.

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