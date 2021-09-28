استعلم عن فاتورة التليفون الأرضي من المصرية للاتصالات بالاسم.. ننشر الرابط

يريد عملاء شركة المصرية للاتصالات معرفة فاتورة التليفون الأرضي من المصرية للاتصالات بالاسم، وذلك لسدسد قيمة الفاتورة في المواعيد المحددة.





وتقدم بوبة "الفجر" الإلكترونية خطوات رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي من المصرية للاتصالات بالاسم، لتسهيل على العملاء معرفة قمة فاتورة التليفون الأرضي.





كما يمكن للعملاء دفع فاتورة التليفون الأرضي عن طريق فروع الشركة المصرية للاتصالات الموجودة في جميع محافظات مصر، كما يقدم الموقع الإلكتروني للمصرية للاتصالات الخدمات الكثرة مثل، تجديد اشتراك we إنترنت ودفع فاتورة التليفون الأرضى، شحن ودفع فاتورة الموبايل، وغيرها من الخدمات الآخرى.





خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي من المصرية للاتصالات بالاسم





نستعرض عليكم في السطور التالية خطوات ورابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي من المصرية للاتصالات بالاسم:





- ادخل على موقع شركة المصرية للاتصالات اضغط هنا .





- أنقر على ايقونة دفع فاتورة التليفون الأرضي، ثم يجب كتابة البيانات المطلوبة، وهي كود المنطقة، ورقم التليفون، بعد ذلك الضغط على ايقونة اظهر الفواتير.





طريقة آخرى لمعرفة فاتورة التليفون الأرضي



