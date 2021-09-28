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هل أعلنت حلا شيحة ارتداء الحجاب مرة أخرى!؟
الثلاثاء 28/سبتمبر/2021 - 11:34 م
منار أشرف داود
شاركت الفنانة حلا شيحة جمهورها بصورة مثيرة للجدل ، وذلك بنشر صورة لها وهي مرتدية الحجاب، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وعلقت "شيحة" على الصورة قائلة:"مافيش أجمل من السلام الداخلي والسعادة الروحية..الحمد لله أشعر بالسعادة ".
وفي سياق آخر، قال والد حلا شيحة في برنامج "حروف الجر" مع الإعلامي يوسف الحسيني. "لما بنتي لبست الحجاب كلمتها وفهمتها وقولتها هيجي يوم حينما يمتلئ إيمانك هتعرفي أن ده لا دخل له بـ الله، ولما عادت ورفعت هذا الحجاب رفعته بدون ما حد يأثر عليها وكانت هي قرأت طن كتب في الموضوع، ولغاية دلوقتي هي غير محجبة".