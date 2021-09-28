هل أعلنت حلا شيحة ارتداء الحجاب مرة أخرى!؟

شاركت الفنانة حلا شيحة جمهورها بصورة مثيرة للجدل ، وذلك بنشر صورة لها وهي مرتدية الحجاب، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".









وعلقت "شيحة" على الصورة قائلة:"مافيش أجمل من السلام الداخلي والسعادة الروحية..الحمد لله أشعر بالسعادة ".







