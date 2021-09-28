Advertisements

هل أعلنت حلا شيحة ارتداء الحجاب مرة أخرى!؟

الثلاثاء 28/سبتمبر/2021 - 11:34 م
حلا شيحة
حلا شيحة
منار أشرف داود
شاركت الفنانة حلا شيحة جمهورها بصورة مثيرة للجدل ، وذلك بنشر صورة لها وهي مرتدية الحجاب، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وعلقت "شيحة" على الصورة قائلة:"مافيش أجمل من السلام الداخلي والسعادة الروحية..الحمد لله أشعر بالسعادة ".


وفي سياق آخر، قال والد حلا شيحة في برنامج "حروف الجر" مع الإعلامي يوسف الحسيني. "لما بنتي لبست الحجاب كلمتها وفهمتها وقولتها هيجي يوم حينما يمتلئ إيمانك هتعرفي أن ده لا دخل له بـ الله، ولما عادت ورفعت هذا الحجاب رفعته بدون ما حد يأثر عليها وكانت هي قرأت طن كتب في الموضوع، ولغاية دلوقتي هي غير محجبة".

الكلمات المفتاحية

واد حلا شيحه فيلم مش انا حلا شيحة تامر حسني الفجر الحجاب

أخبار تهمك

718 حالة إيجابية جديدة.. بيان كورونا ليوم الثلاثاء

منذ ساعة

مفاجأة كبرى بشأن تجديد عقد بن شرقي مع الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. محمد صلاح يواصل تسجيل الأرقام القياسية مع ليفربول

منذ ساعتين و 28 دقيقة

الأهلي يطرد موسيماني في هذه الحالة

منذ حوالي 3 ساعات

الخطيب يرشح صفقة مميزة لموسيماني

منذ حوالي 16 ساعة

عبد الله مشرف: "اعتبروا ابتعادي اعتزال فني"

منذ ساعتين و 54 دقيقة

أول تعليق من ميسي بعد فوز باريس على مانشستر سيتي

منذ ساعة و 23 دقيقة

بيريز نادم على ديفيد ألابا.. تعرف على التفاصيل المثيرة

منذ أقل من ساعة

شاهد أهداف مباراة ليفربول وبورتو في دوري أبطال أوروبا.. تألق محمد صلاح

منذ ساعتين

عاجل.. الأهلي يستهدف ضم نجم الزمالك

منذ أقل من ساعة

بيراميدز يحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. نجم الزمالك يقترب من الرحيل

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. محمد صلاح رجل مباراة ليفربول وبورتو

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل - محمد صلاح يسجل هدفًا عالميًا مع ليفربول أمام بورتو (فيديو)

منذ ساعتين و 27 دقيقة

نجيب ساويرس: سأرشح محمود طاهر ضد محمود الخطيب في انتخابات الأهلي

منذ ساعتين و 24 دقيقة

عاجل.. فيوتشر إف سي يخطف صفقة جديدة من الأهلي

منذ يوم

موضوعات متعلقة

بعد خلع حلا شيحة الحجاب.. حنان ترك تفاجئ جمهورها (صورة)

صورة جديدة لـ "حلا شيحة" بعد ضجة خلعها الحجاب

حلا شيحة مع شقيقاتها وتعلق: "مفتاح القوة"

شاهد.. حلا شيحة بالحجاب مع ابنها

"محدش ضربها على إيديها".. منة فضالي تفتح النار على حلا شيحة بسبب تامر حسني

الرد الأول لوالد هنا شيحة علي تصريحاتها مفاجأة: إيه دخل تامر حسني!

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
10:00 م

عبد الله مشرف: "اعتبروا ابتعادي اعتزال فني"

بيريز نادم على ديفيد ألابا.. تعرف على التفاصيل المثيرة

12:01 ص

718 حالة إيجابية جديدة.. بيان كورونا ليوم الثلاثاء

11:53 م

مفاجأة كبرى بشأن تجديد عقد بن شرقي مع الزمالك

06:01 م

بيراميدز يحسم صفقة من العيار الثقيل

06:41 ص

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements